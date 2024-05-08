Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Rum liderle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalara tepki göstererek, Holguin’e “Kıbrıs’ta çözümün iki devlet ile olabileceğini görmesi ve Rum oyunlarına alet olmaması” çağrısında bulundu.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre Aziz Gülbahar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğu ve çözümün bundan hareketle olabileceği gerçeğini göremiyorsa “boşuna kürek çekmemesini” istedi.

Holguin’in Rum liderle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalara tepki gösteren Gülbahar, şunları kaydetti:

“Bayan Holguin Cuellar kendisine Sayın Genel Sekreter tarafından verilen görevin Kıbrıs’taki iki taraf arasında yeni bir görüşme süreci başlaması için zemin olup olmadığını saptamak olduğunu, görev süresinin 6 ayda tamamlanacağını, Türkiye ve KKTC’nin bu koşullarla kendisiyle temas etmeyi kabul ettiğini unutmamalıdır. KKTC’de bazı çevrelerin 5’inci kol faaliyeti sürdürdükleri, AB’nin Rum yanlısı bir tutuma saplanıp kaldığı ortadayken Sayın BM Genel Sekreteri’nin şahsi temsilcisinin görevinin dışına çıkarak, AB ülkeleri ağırlıklı ziyaretler yapması, kafasına uygun örgütlerle temaslar kurması ve şimdi de hedefinin KKTC Cumhurbaşkanı olduğu net bir şekilde belli ederek sivil toplum örgütlerine kulak verilmesi çağrısında bulunması yanlıştır.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözümün görüşülmeye başlanması için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabul edilmesi ve iki devletin uluslararası alanda eşit statüye sahip olması gereğinin idrak edilmesi çağrısını hatırlatarak, bunun Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğu ile Türk milletinin desteklediği milli siyaset olduğunu vurgulayan Gülbahar, “Hal böyleyken Sayın Holguin, siyasi çıkarları ve bağlantıları öyle gerektirdiği için federasyon çözüm şekline bağlı ve bağımlı kalmayı tercih edenleri kullanarak KKTC Cumhurbaşkanı ve Türkiye’ye ayar vermeye kalkışamaz, kalkışırsa karşısında Türk milletini bulur ve Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuca bağlanmasına en küçük bir katkı sağlayamadan ülkesine döner.” dedi.