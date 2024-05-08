Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Kuzey Kıbrıs Web TV'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, 26 Nisan ve 1 Mayıs eylemlerinde somut taleplerin eksik olduğu eleştirisi yaparak, “Sadece somut talepler kitleleri bir araya getirebilir” dedi. Üniversitelerin artık eğitimden çok para kazanma amacı güttüğünü savunan Ersoy, bu durumun yozlaşmaya yol açtığını ifade etti.

Ersoy asgari ücret tartışmalarına da değinerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun karar üretmek yerine, asgari ücreti belirlememek için çalışan bir komisyon olduğunu savundu. Çalışma hakları konusunda görüşlerini de paylaşan Ersoy, sendikasız çalışmanın yasaklanması ve işçi haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Ersoy özellikle özel sektörde sendikasız çalışmanın yasaklanmasıyla çalışanların sendikalaşma oranının artacağını ifade etti. Ersoy, elektrik ve enerjinin temel insan hakkı olduğunu hatırlattı.

Net bir nüfus sayımına ve çağdaş bir vatandaşlık yasasına ihtiyaç olduğunu belirten Ersoy, vatandaşlık kriterlerinin net bir şekilde belirlenmesi ve nüfus artış hızının kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.