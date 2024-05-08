Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Polonya'nın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Thomas Poreba’yı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Meclis Başkanı Töre, görüşmede yaptığı konuşmada Poreba’nın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kıbrıs’ta yaşanan toplumlar arası çatışmaların müsebbibinin Kıbrıslı Rumlar ile Yunanlılar olduğunu belirten Töre, Kıbrıs Türk halkının tamamen savunma amaçlı bir direniş gerçekleştirdiğini, insanların en temel hakkının da yaşam ve güvenlik olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler'in sunduğu tüm çözüm önerilerinin Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedildiğini belirten Töre, Kıbrıs’ta iki egemen eşit devletin artık herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir halkın bağımsız devlet kurmasının Birleşmiş Milletler ilkelerine aykırı olmadığını, bugünkü şekliyle BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinin itibarını kaybettiğini söyleyen Töre, dünyada ve Kıbrıs’ta yaşananları dikkate alarak egemenlikten ve bağımsızlıktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

-Poreba

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Thomas Poreba ise Kıbrıs meselesi ile ilgili verdiği bilgilerden dolayı Başkan Töre’ye teşekkür etti. Poraba, anlatılanların, genel hatlarıyla görüş ve düşünceleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda 20 yıldır görev yaptığını belirten Poreba, verilen sözlerin tutulmadığını gördüğünü ve bir çok fırsatın kaçtığını ifade etti.

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