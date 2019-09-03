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AB’ye ve Rum Yönetimine sondaj mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

AB’ye ve Rum Yönetimine sondaj mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

03 Eylül 2019 Salı 09:03
AB’ye ve Rum Yönetimine sondaj mesajı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ile ilgili hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin ortaya koyduğu tutuma bazı ülkelerin olumsuz yaklaşımlarının devam ettiğini söyleyen Çelik, bunun Avrupa Birliği değerleriyle uyumlu bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın arkasında olduklarına yönelik açıklamasını anımsatan Çelik, “Bu açıklama sadece bir mahalle dayanışması açıklamasıdır. Ne oradaki gerçeklerle uyum gösteriyor ne de uluslararası hukuka uygun bir açıklamadır.” diye konuştu.

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Çelik, Türkiye’nin bölgedeki arama ve sondaj çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, “Hem Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin izin verdiği ruhsat sahalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından bu çalışmalar devam edecek.” dedi.

KKTC makamlarının 13 Temmuz’da ortak bir komite kurulması yönünde teklifte bulunduğunu ve bu teklifin Rum Yönetimi tarafından reddedildiğini hatırlatan Çelik, Rum Yönetimi’nin bir yandan garantörlüğün modasının geçtiğine ilişkin açıklamalar yaparken bir yandan da KKTC’nin hak ve menfaatlerini zedeleyecek adımlar atmaktan çekinmediğini söyledi.

Çelik, “Eğer gerçekten bu konuda düşündükleri şey orada çıkan kaynakların adanın tamamı için kullanılması ise adanın tamamı için bir değerlendirme perspektifine sahiplerse burada yapmaları gereken ilk iş bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından dile getirilen ortak komite kararına pozitif yaklaşım sergilemeleri olacaktır.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SondajAk PartiÇelikömerKıbrıs
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