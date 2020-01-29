"ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sözde barış planının ölü doğduğu vurgulanarak, "Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz." değerlendirmesine yer verildi.



Kudüs'ün, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelemez."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: PLAN SONUÇSUZ KALMAYA MAHKUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir" ifadesini kullandı.



Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına yönelik, Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.





Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında, "Bugün ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." değerlendirmesine yer verdi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ ŞAHİN: KUDÜS YALNIZ DEĞİLDİR



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Kudüs dün olduğu gibi bugün de ve daima kırmızı çizgimizdir. Kudüs yalnız değildir." ifadesini kullandı.



Şahin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.



İsrail zulmünü ve işgalini meşru göstermeye dönük hiçbir adımın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"ABD'nin aslında bir ilhak planı olan sözde barış planı, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Kudüs dün olduğu gibi bugün de ve daima kırmızı çizgimizdir. Kudüs yalnız değildir."