ABD'de vefat eden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenaze işlemleri devam ediyor

ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un bu ülkedeki cenaze işlemleri devam ediyor, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve KKTC'nin Washington Temsilciliği konuyu yakından takip ediyor.