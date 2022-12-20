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AB Yardım Programı’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne destek…

20 Aralık 2022 Salı 23:36
AB Yardım Programı’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne destek…

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) destek için yeni bir anlaşma imzaladı.

 Avrupa Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan on dördüncü katkı anlaşması ile Komite’nin 2023'deki çalışmalarına 2,6 milyon Euro ilave katkı sağlanacak.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına 2006 yılından bu yana toplam 35,8 milyon Euro katkıyla en fazla fonu sağlayan Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ta barışın inşasına ve uzlaşı çabalarına olan güçlü bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

 Kayıp Şahıslar Komitesi 2006'dan bu yana, her iki toplumdan 1028 kayıp kişinin kalıntılarını tespit ederek ailelerine teslim etti.

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