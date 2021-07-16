banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376
Flaş Haber
97'si yerel 106 pozitif vaka
Kapat

97'si yerel 106 pozitif vaka

"Toplam 20.397 test yapıldı, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi"

16 Temmuz 2021 Cuma 19:49
97'si yerel 106 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.397 olup, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97  kişi ise yerel vakadır. 27 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 5  kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4 / Yenişehir-2 / Hamitköy-2 / Metehan-2/ Taşkınköy-3 / Çağlayan-1/ Kumsal-2 / Surlariçi-1/ Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-1 / Ortaköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-1

Girne

Girne Merkez-22 / Zeytinlik-2/ Karakum-1 / Alsancak-10 / Yukarı Girne-6/ Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-3 / Ozanköy-2/ Çamlıbel-1/ Lapta-4

Gazimağusa

banner341
Gülseren-1/ Yeniboğaziçi-2/ Beyarmudu-2 

İskele

Kumyalı-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Aydınköy-1/ Yayla-1 / Aşağı Bostancı-1

Lefke

Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1

16 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.397  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 Yerel Vaka Sayısı: 97  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.700.129 Toplam Vaka Sayısı: 9660 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8345 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1279  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1050  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 147    Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4657 Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 428 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 414 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2136 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.544

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, Erdoğan’ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kuruluna katılmama kararının gerekçelerini açıkladı
CTP, Erdoğan’ın konuşma yapacağı Meclis Genel Kuruluna katılmama kararının gerekçelerini açıkladı
Türk-Bir’den gençlere bayramlık spor malzemesi
Türk-Bir’den gençlere bayramlık spor malzemesi
Din İşleri Başkanı Atalay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Din İşleri Başkanı Atalay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Saner: “Kamu maaşlarının ardından özel sektörde de maaş düzenlemesi için talimat verdim”
Saner: “Kamu maaşlarının ardından özel sektörde de maaş düzenlemesi için talimat verdim”
Akaryakıt İthal eden iki firma, otomasyona geçme konusunda taahhüt verip, iş planı sundu
Akaryakıt İthal eden iki firma, otomasyona geçme konusunda taahhüt verip, iş planı sundu
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi Cumhuriyet Meclisi’nde
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi Cumhuriyet Meclisi’nde
Canaltay: “Gelenekler girişimcilikle buluşuyor projesi, kadın emeğinin ortaya konması için bir fırsat”
Canaltay: “Gelenekler girişimcilikle buluşuyor projesi, kadın emeğinin ortaya konması için bir fırsat”
20 Temmuz nedeniyle tüm hava spor ve faaliyetleri yasaklandı
20 Temmuz nedeniyle tüm hava spor ve faaliyetleri yasaklandı
Polis bir ayda 26 olayı aydınlattı
Polis bir ayda 26 olayı aydınlattı
Kurban Bayramı salgın tedbirleri ile kutlanacak…
Kurban Bayramı salgın tedbirleri ile kutlanacak…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim