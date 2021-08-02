8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümü törenlerine katılacak basın mensuplarının kayıt yapması gerekiyor

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada basın mensuplarının isim listelerinin en geç yarın saat 15.00’e kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı - Lefkoşa Basın Bürosu’na (228 91 66-belgegeçer) veya [email protected] mail adresine bildirilmesi gerektiği belirtildi.
Kendi imkânlarıyla Gemikonağı’ndaki 2’nci P.A.K.lığı nizamiyesine gelecek basın mensuplarının ise saat 06.20’de 2’nci P.A.K.lığı nizamiyesinde hazır bulunmaları gerektiği, buradaki aracın saat 06.30’da Erenköy’e hareket edeceği ifade edildi.