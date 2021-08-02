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8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümü törenlerine katılacak basın mensuplarının kayıt yapması gerekiyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Erenköy Direnişi’nin 57’nci Yıl Dönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Törenleri’ne katılacak basın mensuplarının kayıt yaptırmalarını istedi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:00
8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümü törenlerine katılacak basın mensuplarının kayıt yapması gerekiyor

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada basın mensuplarının isim listelerinin en geç yarın saat 15.00’e kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı - Lefkoşa Basın Bürosu’na (228 91 66-belgegeçer) veya [email protected] mail adresine bildirilmesi gerektiği belirtildi.

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Açıklamada, 8 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Erenköy’de icra edilecek törene katılacak basın mensupları için saat 05.30’da yazlık Mücahit Gazinosu önü (Girne Kapısı) Lefkoşa’dan hareket ederek Gemikonağı’na götürmek üzere servis aracı tahsis edildiğini bildirdi.

Kendi imkânlarıyla Gemikonağı’ndaki 2’nci P.A.K.lığı nizamiyesine gelecek basın mensuplarının ise saat 06.20’de 2’nci P.A.K.lığı nizamiyesinde hazır bulunmaları gerektiği, buradaki aracın saat 06.30’da Erenköy’e hareket edeceği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 02.08.2021 15:08
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