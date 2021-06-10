KKTC’de son 24 saatte yapılan 9230 test sonucunda, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tespit edilen vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkeye gelen, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı ve 7 kişi ise yerel vaka.
Yerel vakalardan 3’ü Lefkoşa, 1’i Girne, 1’i Gazimağusa, 2’si Lefke bölgesinden.
VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa: Küçük Kaymaklı-1 / Alayköy-1/ Yenişehir-1
Girne: Lapta-1
Gazimağusa: Nergisli-1
Lefke: Gemikonağı-2
10 HAZİRAN 2021 COVID-19 GENEL DURUMU
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Toplam Vaka Sayısı: 7493
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 197
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 287
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 253
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2640
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9685