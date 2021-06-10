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7’si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de son 24 saatte yapılan 9230 test sonucunda, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 20:00
7’si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
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KKTC’de son 24 saatte yapılan 9230 test sonucunda, 7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  tespit edilen vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkeye gelen, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı ve 7 kişi ise yerel vaka.

Yerel vakalardan 3’ü Lefkoşa, 1’i Girne, 1’i Gazimağusa, 2’si Lefke bölgesinden.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa: Küçük Kaymaklı-1 / Alayköy-1/ Yenişehir-1

Girne: Lapta-1

Gazimağusa: Nergisli-1

Lefke: Gemikonağı-2

10 HAZİRAN 2021 COVID-19 GENEL DURUMU

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.300.449

Toplam Vaka Sayısı: 7493

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 229

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 197  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 287

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 253  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2640

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9685   

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Son Güncelleme: 10.06.2021 20:06
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