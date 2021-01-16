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7'si yerel 17 yeni vaka
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7'si yerel 17 yeni vaka

1835 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı..

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:23
7'si yerel 17 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1835  olduğunu, 7’si yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

16 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1835

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 7

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 365.233

Toplam Vaka Sayısı: 1895

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1643

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 241

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsKktc Vaka SayısıALİ PİLLİKktc Pozitif Vaka
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