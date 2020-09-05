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7 Eylül’den itibaren 7 gün karantina

05 Eylül 2020 Cumartesi 19:28
7 Eylül’den itibaren 7 gün karantina
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Başbakan Ersin Tatar, Uülkede artan yerel vakaları dikkate alarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil toplantıya çağırdı. Sağlık Bakanlığı’nda yer alan toplantıda, pandemi ile mücadele noktasında yeni bir dizi karar gündeme geldi. Başbakan Ersin Tatar, toplantı ile ilgili açıklama yaptı.

Tatar’ın konuşmasından satır başları  şöyle:  

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Ülkeye B grubu ülkeler (Türkiye ve İngiltere dahil) gelen kişilerin 7 Eylül’den itibaren 7 gün süre ile karantinada kalmasına karar verilmiştir. Uygulama 6 Eylül 23:59’dan itibaren başlayacaktır.  

Adada 3 gün kalacaklar için sadece çift PCR test istenecek, karantina zorunluluğu olmayacak.     

Öğrenciler de bu süreçte 7 gün süreyle üniversitelerin belirleyeceği yerlerde karantinada olacaktır. 

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