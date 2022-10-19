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507 gün ülkede kaçak olarak yaşamış!

Ülkede 507 gündür kaçak olarak bulunan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı Aaron Kalamba Kimwanga mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 16:18
507 gün ülkede kaçak olarak yaşamış!

Ülkede 507 gündür kaçak olarak bulunan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı Aaron Kalamba Kimwanga mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, huzurda bulunan zanlı Aaron Kalamba Kimwanga (E-23) K.K.T.C'de İkamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19.10.2022 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy'de tespit edilen Sanık Aaron Kalamba Kimwanga’nın yapılan muhaceret kontrolünde 507 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edilmiş olup suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının K.K.T.C'ye 31.03.2021 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile giriş yaptığını söyleyerek, KKTC'de bulunduğu süre zarfında adada ne maksatlarla ve nerelerde bulunduğunun soruşturmasının yapılması gerektiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)  

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