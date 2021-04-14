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4 sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası hizmet yok!

Sadece 112 ambulans servisi hizmet verecek..

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:30
4 sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası hizmet yok!
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), mevcut eylemlerinin yanı sıra bugünden itibaren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Yenierenköy Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lefkoşa Kentsel Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi’nde mesai saatleri sonrasında üyeleri tarafından verilen tabiplik hizmetlerini durduracaklarını, sadece 112 Ambulans Servisi’nin hizmet vereceğini duyurdu.

Tıp-İş, talepleriyle ilgili somut adımlar atılana kadar mücadelesini daha da yükselteceğini belirterek, hasta ve çalışan güvenliği için hükümeti diyalog yoluyla sorunları çözmeye davet etti.

Tıp-İş, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e hitaben yazıp, dağıtımını Başbakan Ersan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a da yaptığı mektupta, geçtiğimiz haftalarda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ile yapılan toplantılarda, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin mevcut teşkilat yasalarında bulunan, münhal açılması için herhangi bir yasal mevzuat değişikliği gerektirmeyen, ilk atama ve yükselme yeri olmak üzere toplam 90 hekim kadrosu üzerinde uzlaşıya varıldığını anımsattı.

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Mektupta, sendikanın 5 Nisan’dan itibaren nöbet ücretlerinin yasal mevzuatlara uygun şekilde ödenmesi, sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması, Resmi Gazete’de 31 Mart 2021’de yayımlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği hakkının 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik yasa gücünde kararnamenin iptal edilmesi ve bakanlıkla uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi talepleriyle acil, tanı ve tedavi gerektiren kurullar dışındaki kurulların durdurulması şeklinde eylemlilik sürecini başlattığı hatırlatıldı.

Taleplerle ilgili hükümet tarafından somut adımlar atılmaması nedeniyle 8 Nisan Perşembe’den itibaren eylemlilik süreçlerinin genişletildiği ifade edilen açıklamada, ülkede bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi sırasında COVID-19 vakaları ile birlikte diğer hastaların da tanı ve tedavisi için tüm risklere rağmen hekimlerin her zaman olduğu gibi yine görevlerinin başında olduğuna dikkat çekildi.

“Çünkü biz hekimlerin önceliği insan hayatıdır” ifadelerine yer verilen mektupta, “Eylemlilik sürecimizde bile kamu hekimleri olarak bizler tüm servislerimizde yatan hastalarımızın muayene, müdahale, pansuman ve konsültasyonlarını yapmaya; başvuran acil hastalarımızın tanısını koyup tedavisini düzenlemeye devam ediyoruz” denildi.

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Son Güncelleme: 14.04.2021 11:50
Anahtar Kelimeler:
Tıpiş Eylem
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