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4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 9 bin 841 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), dört kişilik bir aile için, 30 Eylül tarihi itibariyle açlık sınırının, 9 bin 841 olduğunu açıkladı.

06 Ekim 2022 Perşembe 14:53
4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 9 bin 841 TL

Sendikadan yapılan açıklamada, açlık sınırına ilişkin raporun, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.

Sendikanın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 83,50 TL, aylık 2 bin 505; yetişkin bir erkek için günlük 88,07 aylık 2 bin 642,10 TL, 15-19 yaş arası çocuk için günlük 93,41, aylık 2 bin 802,30 TL ve 4-6 yaş arası çocuk için günlük 63,05TL, aylık bin 891,50 TL olarak belirlendi.

-"Son yapılan artışa rağmen asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 9 bin 841 TL olarak açıklandığını, son yapılan artışa   rağmen asgari ücretin  yine açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

Bengihan, şunları kaydetti:

“İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Eylül ayında yüzde 3.08, son üç ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül) yüzde 18.88, son 9 ayda yüzde 75,64 bir yılda yüzde 120,32 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza,  ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı yüzde 56.76 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 41 artış yapılmıştır”

Bengihan, taleplerinin asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi olduğunu vurguladı.

KTAMS Başkanı Bengihan, özel sektör çalışanlarının ‘patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin’ önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce meclise gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

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