4 Kale Ultra Maratonu’ndan elde edilen gelir Kanser hastalarına bağışlanacak

Dernekten yapılan açıklamada, “Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, Prostat Kanseri Farkındalğını ön plana çıkarıp Mavi Ay’ı yaratmak amacıyla Hüseyin Öngün’ün gerçekleştirdiği Kantara Kalesi’nden başlayıp Karmi’de biten 4 Kale Ultra Maratonu’ndan elde edilen gelirin derneğe takdim edileceği” bildirildi.
Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, 4 Kale Ultra Maratonu’ndan elde edilen gelirin, yarın saat 11.00’da İskele’nin Long Beach bölgesindeki Green Pedal Bisiklet Kulübü binasında derneğe takdim edileceğini belirtti.
Dernekten yapılan açıklamada, “Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, Prostat Kanseri Farkındalğını ön plana çıkarıp Mavi Ay’ı yaratmak amacıyla Hüseyin Öngün’ün gerçekleştirdiği Kantara Kalesi’nden başlayıp Karmi’de biten 4 Kale Ultra Maratonu’ndan elde edilen gelirin derneğe takdim edileceği” bildirildi.