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30. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın eser kabul ve sergi tarihleri yeniden belirlenecek

Kültür Dairesi’nin 30. Devlet Fotoğraf Yarışması son eser kabul tarihi ve sergi tarihlerini pandeminin seyrine göre yeniden belirleyeceği duyuruldu.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:15
30. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın eser kabul ve sergi tarihleri yeniden belirlenecek
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden yapılan ilk açıklamada, sergiye eser alımına 25 Ocak Pazartesi günü başlanarak, son eser kabul tarihinin 5 Şubat olacağı duyurulmuştu.

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Ancak, 27 Ocak 2021 tarihinden başlayarak alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle Kültür Dairesi yeni bir açıklama yaparak, Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne son eser alım tarihi ile sergi tarihlerini, pandeminin seyri doğrultusunda yeniden belirleyip açıklayacağını bildirdi.

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Son Güncelleme: 04.02.2021 14:58
Anahtar Kelimeler:
30. Devlet Fotoğraf Yarışması
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