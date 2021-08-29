30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC'de de kutlanıyor

ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE YARIN İLÇELERDE VE BAZI YERLEŞİM BİRİMLERİNDE TÖRENLER DÜZENLENECEK

MUSTAFA KEMAL BAŞKOMUTANLIĞINDA KAZANILAN TARİHİ ZAFER 99’UNCU KEZ KUTLANIYOR

“ZAFER BAYRAMI İÇİN PEDALLA BİSİKLET SAYGI TURU” TEMALI ETKİNLİK GİRNE KAPISI’NDA SAAT 19.00’DA BAŞLAYACAK

LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan, Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

Kutlamalar çerçevesinde yarın başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

Büyük zaferin yıl dönümünde bazı sosyal etkinlikler de yapılacak.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam edecek; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın konuşmasının ardından tören resmi geçitle tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 18.00’da Zafer Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.30’da tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların göndere çekilmesi ile devam edecek tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subayın konuşması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve tören geçişi ile tamamlanacak.

GİRNE

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle sona erecek.

GÜZELYURT

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde, ardından müze önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Müze önünde protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak konuşma, şiir okunması, Kaymakamlık adına konuşma ve tören geçişiyle tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak konuşma, öğrenciler tarafından okunulacak şiirler, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu folklor gösterisi ve tören geçişiyle son bulacak.



LEFKELefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 18.00’de başlayacak.Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve bayramının kutlanmasıyla sürecek.Tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak konuşma, şiir okunması, Kaymakamlık adına konuşma ve tören geçişinin ardından tamamlanacak.MEHMETÇİKMehmetçik Belediye Parkı Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak.Çelenklerin anıta konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek.Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla tamamlanacak.GEÇİTKALEGeçitkale Atatürk Anıtı’nda gerçekleşecek tören saat 09.00’da başlayacak.Törende, çelenklerin anıta konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Geçitkale İlkokulu öğretmenlerinden Emine Emel, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak.AKDOĞANAkdoğan’da gerçekleşecek tören ise Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak.Çelenkler anıta konulması ile başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.Tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından bir subayın konuşması ile sona erecek.BİSİKLETLE ZAFER TURU DÜZENLENİYORTürkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Genç Gönüllüler KKTC ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında bisikletle “zafer turu” düzenleniyor.TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Zafer Bayramı için pedalla bisiklet saygı turu” temalı etkinlik Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda saat 19.00’da başlayacak.Bisikletle zafer turu, Surlariçi ve Osmanpaşa Caddesi güzergahlarının ardından Dereboyu’nda tamamlanacak.LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAKPolis, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da tören saatleri içerisinde bazı yolların trafik akışına kapatılacağını, trafik akışının alternatif yollardan yapılabileceğini duyurdu.Polisten yapılan açıklamaya göre, yarın Lefkoşa’da, saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak. Aynı gün Gazimağusa’da ise, saat 15.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarının, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle Lefkoşa’da, belirtilen tarih ve saatlerde kullanılabilecek yollar şöyle açıklandı:“Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabileceklerdir.Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanabileceklerdir.Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları gerekmektedir.Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabileceklerdir.Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.”Polis açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.