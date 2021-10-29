29 Ekim mesajları

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Saner mesajında şunları kaydetti:

“ Büyük Önder, eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğunun yıkılarak topraklarının istila edilmeye başlanmasının ardından Türk milleti ile bütünleşerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kurması 20’nci yüzyılın en önemli olaylarından biridir.

Atatürk de emperyalizme karşı verdiği mücadele ve kurduğu modern devlet ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yıldır bölgesinde barış ve istikrarın en önemli teminatıdır.

Pek çok önemli atılımlarla dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline gelen Türkiye Cumhuriyeti‘nin çağdaşlık, demokrasi, insan haklarına saygı yolundan ayrılmadan, daha adil, barış içinde bir dünya oluşması için verdiği mücadelede başarılı olacağına, dünyanın en gelişmiş ekonomileri, güçlü devletleri arasındaki yerini alacağına inancımız tamdır.”



“KKTC VE TC SONSUZA DEK İKİ DEVLET, TEK MİLLET OLARAK YAŞAYIP YÜCELECEK”

Kıbrıs Türkü’nün, Atatürkçülük yolundan yürüyerek, Türk Kurtuluş Savaşı’nı örnek alarak, özgürlüğüne kavuştuğu, kendi devletini kurduğuna işaret eden Saner, “Kesinlikle eminiz ki KKTC ve Türkiye sonsuza dek iki devlet, tek millet olarak yaşayıp yüceleceklerdir” dedi.

Saner mesajını şöyle sürdürdü:

“Asla oyuna gelmeyecek, kendi Devletimizden egemenliğimizden ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümekten, bayramlarımızı birlikte kutlamaktan geri adım atmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk ve arkadaşları ile Cumhuriyet’in yaşaması için canlarını veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne nice nice yıllar diliyorum.”

**

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk savaş ortamında bile millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuş, o zorlu şartlarda bile kararları Türkiye Büyük Millet Meclisiyle birlikte almış, millet iradesinin önemini vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Arıklı, cumhuriyetin çalışmanın, kararlılığın, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihi olduğunu kaydederek şunları vurguladı:

“Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bütün yüreklerin, bağımsızlık yolunda kenetlenerek, toplumun tamamını kapsayan bir yönetim biçimidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyor, yarınların çok daha güzel olmasını temenni ediyorum.”

**

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Anavatan’ın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yükelerinde hissettiklerini belirtti.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“TBMM’nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle devletin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlendi ve böylece Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Takvimlerimizdeki en önemli milli bayramımız olarak yerini aldı.

Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihimizden aldığımız azim ve cesaretle Anavatanımızın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin, Ulu Önder Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine de ilham kaynağı olan Kurtuluş Savaşı’ndaki özgürlük ve bağımsızlık ruhu, Türk milletinin iradesini esaret altına almak ve Anadolu’yu parçalamak isteyen güçleri yenmiştir.

Anavatan Türkiye’nin 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım.”

**

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘En Büyük Eserimdir’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılını coşkuyla kutluyoruz. Bugünün anlam ve önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor” dedi.

Bakan Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, işgal edilen ülkeyi düşmandan kurtarmak için canlarını siper eden vatan evlatlarının zaferidir. Bu uğurda hayatını kaybeden ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberliğin ve azmin zaferi olan büyük mücadelenin bizi bu günlere getirdiğinin farkında olup, bizlere bırakılan mirası da daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

**

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu görevlerinin Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkmak, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemek olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, mesajında, şunları kaydetti:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; bugün, sorunlar ve sıkıntılar içerisinde olsak da, umudumuzu yitirmememizin en açık örneğidir, ışığıdır. Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından tam 98 yıl geçti. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyetimiz, Türk Milleti’ne bırakılmış en büyük mirastır. Görevimiz, değeri asla biçilemez olan bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Büyük Önder’in bizlere açtığı bu yolda ilerlemektir…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm Dünya’yı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından payını almıştır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz, Türk Ulusu’nun devamını sağlayacak olan çocuklarımızın eğitimi başta olmak üzere, ekonomik anlamda da bu illete bağlı olarak sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılması adına, Atatürk’ün verdiği ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı olacağımızdan kuşkumuz yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutlar; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.

**

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Üstel mesajında “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk Ulusu’nun kahramanlıklarıyla yazılan destan olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.’inci yılını aynı duygu ve inanç içinde büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Türk Milletinin üstün gayret ve fedakarlıklarıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, bugün etrafında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, her alanda gelişim göstererek sürekli ve saygın bir ülke haline gelmiştir.

Yüce Türk Milletinin Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden ortak değerler etrafında her zamankinden daha sıkı bir şekilde kenetlenerek özellikle birlik ve beraberliğini koruyarak çok daha güçlü çok daha refah bir Türkiye Cumhuriyeti yaşatacağına yürekten inanıyorum.

Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı olarak bu coğrafyada Anavatan Türkiye ile el ele çıktığımız yolda sonsuza kadar gönül gönüle yürümeye fedakârlıklarla devam edecektir .

Bu anlamlı günde başta büyük Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Türk Ulusunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.” dedi..

**

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü nedeniyle mesaj yayınladı.

Çavuşoğlu yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Kurtuluş savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, bugün bile dünyanın örnek aldığı bir mücadelenin sonucudur. Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için elbirliği ile çalışmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiş ve bu ilkeleri kılavuz edinmiştir. Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlamış olduğu güven içinde, çağdaş ve laik değerler doğrultusunda ilerlemekte ve geleceğe umutla bakmaktadır”

**

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, ilk günden itibaren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını, her türlü baskı ve tehdit altında büyük coşku ve gururla kutlamayı bildiğini kaydetti.

Evren mesajında, “Türk Ulusu’nun dünya tarihine altın harflerle yazdığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandırıldığı, toplumsal dayanışmanın, ulusal birlik ve beraberliğin en güçlü hissedildiği Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz.” dedi.

Bakan Evren, bu büyük mücadelenin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusunun karakterine en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyet rejimini “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözleriyle perçinlediği dünden bugüne, bugünden yarınlara Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir dünya devleti olduğunu, mazlum milletlere her zaman ışık tuttuğunu belirtti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türkü, varoluş mücadelesinin en güçlü dayanağı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte tarih boyunca ülkü ve gönül birliği ile yol almıştır.

Kıbrıs Türk halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği istikamette, açtığı yolda kendi bağımsızlığına yürümeyi, bu uğurda mücadeleyi şiar edinmiştir.

Bugün, büyük Türk ulusunun 98. yaş günü olarak kabul ettiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ilk günkü heyecan, gurur ve sevinçle kutlarken, bu uzun yolun sönmez meşalesi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

**

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türkü’nün candan desteklediği Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin hürriyetinden ve egemenliğimizden asla vazgeçemeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Hasipoğlu’nun mesajı şöyle:

“Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Muzaffer Komutan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarıyla sonuçlandırılan Kurtuluş Savaşı ve bunun sonucunda modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıdır. Kıbrıs Türk Halkı Atatürkçü çizgide ilerlemiş, Anavatan Türkiye ile birlikte yürümüş ve kendi devletini kurmuştur. Aklı ve bilimi pusula olarak kabul eden Cumhuriyet olgusu dün olduğu gibi bugün de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için tüm zorluklara karşı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yürütülen mücadelede yolumuzu aydınlatmaktadır.

Bu yolda yürürken Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ‘ye sahip çıkmak, şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımızı korumak, ülkemizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmak hedeflerimiz olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 98’nci yıldönümü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhurun iradesini her türlü irade ve tahakkümün üzerinde gören ve bu yüksek idealin gerçekleşmesi için çaba gösteren Cumhuriyetin banilerini minnet, şükran ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.”

**

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Canımızı korumada, varlığımızı sürdürmede koşulsuz bir destekle her an yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti en büyük değerimizdir” dedi.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, bir dünya devi olma yolunda ilerleyen büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 98. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın onuru içindeyiz.

Büyük Türkiye Cumhuriyeti’yle iki devlet, tek millet, tek amaç için ortak mücadeleye devam edeceğiz.

Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlar, saygılar sunarım”.

**

Kıbrıs Türk Memur Sen Genel Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Yüce Türk ulusunun, ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının varoluş savaşında Atatürk ilke ve devrimleri ile Türk Kurtuluş Savaşı’nı kendisine rehber kabul ettiğini belirtti.

Manga mesajında, “ Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu Türk Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Atatürk, çalışma arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Türkiye Cumhuriyetini en büyük eseri olarak tanımlamıştı” ifadelerini kullandı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Ne mutlu bizlere ki; bugün egemen KKTC devletinin çatısı altında, Türkiye’nin güvencesinde özgür bir halk olarak yaşamaktayız. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla, geçmişte tüm güçlükleri yenmesini bilen Türk ulusu, bugün geleceğe güvenle bakmaktadır. Yerli ve milli üretimiyle, Atatürk’ün gösterdiği hedeflere yürüyen Türkiye Cumhuriyeti güven ve gururumuzdur.

Kıbrıs Türk halkı da iç ve dış etken çatlak seslere karşı, KKTC devletinin egemen varlığını korumakta kesin kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü, Türk ulusuna kutlu olsun. Bizlere bu günleri yaşatan Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

**

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, Kıbrıs Türk Halkı’na büyük güç verirken, geleceğe ümitle bakmasını sağlamaktadır. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk Milleti’nin, birlik ve beraberlik içinde olması, daha güzel yarınlar için son derece önemlidir. Bu vesileyle, Büyük Önder Atɑtürk, silɑh ɑrkɑdɑşlɑrı ile aziz şehitleri rɑhmet ve minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkının, güvencesi ve gururu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.

**

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, “Nice Yıllara Türkiye’m” diyen Başkan Sadıkoğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını kutlamaktan duyduğu gurur ve mutluluğu ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk halkına armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında bir kez daha Türkiye ve KKTC’nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.



Başkan Sadıkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükran ile andığı mesajının devamında ise şunlara yer verdi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, takvim yaprakları 28 Ekim 1923’ü gösterdiğinde ‘Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ diyerek, Türk halkına en büyük mirasını ve emanetini bırakmasının üzerinden 98 yıl geçti. Lakin ayrılmaz bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğumuz, tek millet iki devlet ülküsünü yalnızca sözde değil, her alanda hissettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını kutluyoruz. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaş coşkusunu ve heyecanını ülkemizde de yaşıyor olmak bizler için ayrıca gurur kaynağıdır. Türk milleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük içinde çağdaş dünyayla bütünleşmek için kararlılığını ve mücadelesini kesintisiz sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, Kıbrıs Türk halkının da güvencesi, umudu ve gururu olarak bizlere güç vermeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”

**

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Bora mesajında, “Kurtuluş Savaşı sonucunda 29 Ekim 1923’de bağımsız, modern ve Laik Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki saygın yerini almıştır. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Sonsuza Kadar Yaşayacaktır’. Kıbrıs Türk halkı da her zaman Anavatan’ın izinden yürümüş ve benzer bir direnişle özgürlüğüne ve egemenliğine kavuşmuştur” dedi.

Bora şunları kaydetti: “Bugün içte ve dışta Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne göz dikenler vardır. Ancak bunlar emellerine kavuşamayacaklardır. Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan böyle de kararlılıkla Cumhuriyetlerimize sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır.”

**

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde anavatan Türkiye’de Cumhuriyeti ilan ederek, ilkeleri ve yapmış olduğu çağdaş devrimler ile Türk halkına aydınlık bir gelecek çizmiştir” denildi. Hocanın, mesajında, “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir’ sözünün ve O’nun Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma yönündeki devrimlerinin izinde ilerlemeye devam edeceğiz” ifadesine de yer verildi.

**

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Genel Başkanı Süleyman Çakır da mesajında, “Anavatanımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla’dan dileriz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyoruz. Milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

**



Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Yüzbaşı Kazım And, yayımladığı mesajında, “Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutlarız” ifadelerini kullandı.

And’ın mesajında şu ifadelere de yer verildi:

“Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için Kıbrıs Türkü’de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yılını en içten duygularla kutlarken, bu mutlu günde başta Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarız.”