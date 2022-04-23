23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde Devlet Töreni düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenk sunumuyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlandı.

Atatürk Anıtı’na, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, siyasi parti temsilcileri, dernek kurum kuruluşlar, üniversiteler çelenk koydu.

Törene ayrıca Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, 102 yıl önce bugün TBMM’nin kuruluşunda “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Türk milletinin kimsenin iradesinin altına girmeden, bağımsız, hür ve egemen bir şekilde devletini kurduğunu kaydeden Tatar, bu anlamlı günün de ülkenin geleceği çocuklara armağan edildiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge döneminde bile 23 Nisan’ı kutladığını anımsatan Tatar, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını andı, gazilere şükranlarını sundu.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasındaki varlığının ancak egemen eşitlik temelinde sürdürebileceğine işaret eden Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu siyaseti sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Federasyon temelinde bir anlaşmanın artık mümkün olmadığını, aksi takdirde egemenliğin sulandırılabileceğini, garantörlük hakkı ve Türk askerinin geri çekilebileceğini ifade eden Tatar, böyle bir durumda çocuklara güvenli bir gelecek bırakamayacaklarına işaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir kez daha egemenliğin önemine vurgu yapan Tatar, “23 nisan bayramınız kutlu olsun” dedi.