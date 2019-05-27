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23 Haziran’daki yerel ara seçime gerek kalmadı

23 Haziran’daki yerel ara seçime gerek kalmadı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:59
23 Haziran’daki yerel ara seçime gerek kalmadı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KESİNLEŞEN ADAYLARI VE SEÇİLMİŞ SAYILANLARI İLAN ETTİ

KESİNLEŞMİŞ ADAYLARIN SAYISI SEÇİLMESİ GEREKEN KİŞİLERİN SAYISINA EŞİT VEYA DAHA AZ OLDUĞU İÇİN ADAYLIĞI KESİNLEŞMİŞ ADAYLARIN SEÇİM YAPILMAKSIZIN SEÇİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Bazı bölgelerde boş olan ihtiyar heyeti üyelikleri için 23 Haziran’da yapılacak yerel ara seçime, seçilmesi gereken kadar veya daha az aday çıktığı için gerek kalmadı. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde adaylığı kesinleşenlerle seçilmiş sayılanları bugün ilan etti.

23 Haziran Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi için kesinleşen aday listeleri, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61. maddesi uyarınca ilân edilirken, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan adaylığı kesinleşmiş adayların seçildiği ilân edildi.

YSK’dan verilen bilgiye göre, bu durumda ihtiyar heyeti üyelikleri için 23 Haziran’da seçime gidilmeyecek.

Dört bölgede ilan edilen kesinleşmiş ve aynı zamanda seçilmiş sayılan adayların listesi söyle:

LEFKOŞA İLÇESİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
 
Lefkoşa /Arabahmet Mahallesi 

1. Simge Sarı 
2. Salih Sarı 

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GAZİMAĞUSA İLÇESİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI  
Gazimağusa /Baykal Mahallesi 

1. Ergün Görsay 

GİRNE İLÇESİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI 
Dikmen / Şirinevler

1. Hasan Nihat Köroğlu 

LEFKE İLÇESİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI 
Lefke / Gemikonağı Mahallesi 

1. İsa Çakıl 

58 İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ BOŞTU

YSK daha önce yaptığı duyuruda, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boş bulunan toplam 58 ihtiyar heyeti üyeliği için 23 Haziran’da ara seçim yapılacağı bildirilmişti.

Bu durumda bazı ihtiyar heyeti üyelikleri boş kalmaya devam edecek.

KKTC’de son yerel seçim 24 Haziran 2018’de yapılmıştı. 

Son Güncelleme: 27.05.2019 12:12
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