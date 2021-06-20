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20 Haziran 2021 Pazar 16:30
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
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09.30- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında, Trakya Üniversitesi’nde yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Trakya Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılması ve KKTC uyruklu öğrencilerin Trakya Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalanacak. Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu imza koyacak. (Yer: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu)

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10.00- Meclis Genel Kurulu toplanacak.

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Son Güncelleme: 21.06.2021 07:23
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