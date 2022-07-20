20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları Çerçevesinde Şafak Nöbeti Etkinliği Yapıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı kutlamaları çerçevesinde dün akşam Şafak Nöbeti etkinliği yapıldı.

Organizasyon ekibinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlamaların başlangıç noktası olan Şafak Nöbeti etkinliği, bu yıl Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alan Müze Gemi’den başladı.

Akşamın ilerleyen saatlerinde Müze Gemi’nin etrafında toplanan katılımcılar nöbet saatini beklerken, marşlar ve şarkılar söyledi.

Lapta Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve İskele Belediyesi Kuzeyin Yıldızları grupları katılımcılara folklor gösterisi sundu.

Müze Gemi güvertesine yerleşen Güvenlik Kuvvetleri Bandosu, şafak nöbetçilerine müzik dinletisi yaptı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Toplaloğlu, bazı belediye başkanları ve halk katıldı.

Gösteriler ve konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşüne geçildi. Dev Türkiye ve KKTC bayraklarının taşındığı meşale yürüyüşüne bando takımı eşlik etti.

20 Temmuz 1974’te barış ve özgürlük için ilk adımın atıldığı sahilde sessiz bekleyiş, Din İşleri Başkanlığı’na bağlı din görevlilerinin dualarıyla sürdü. Sahili dolduran katılımcılar, şehit ve gazileri dualarla anarken, ney dinletisi yapıldı.

Şafak Nöbetçileri, gecenin ilerleyen saatlerinde Su Altı Komandoları'nın temsili çıkışına tanık oldu.

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, pandemi dönemindeki üçüncü nöbetin tutulduğuna dikkat çekti.

Tanpınar sözlerine söyle devam etti:

“Bu sahil ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkü’ne yeniden yaşam şansı verilen hem bir doğum mekanı, hem de bir doğum tarihidir. Bu nedenle bu sahile her zaman sahip çıkacağız. Bu bayrağı nesilden nesile taşıyarak yaşayacağız ve yaşatacağız. Bu plaj Kıbrıs Türk halkının mücadele ve özgürlük tarihindeki en önemli noktadır. Kurtuluş destanımızın yazılmaya başlandığı kumsaldır. Bu sahilde her Kıbrıslı Türk’ün hakkı vardır ve burayı korumaya borcu vardır.”

Havai fişek gösterileriyle devam eden Şafak Nöbeti, temsili sabah ezanının okunması ile sona erdi.