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20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları…

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:15
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları…

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı iş birliğinde ve KKTC Okçuluk Federasyonu’nun destekleriyle düzenlenen “II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası” etkinlikleri dün Girne Kalesi’ndeki Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakası ile başladı.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, turnuva ve ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı A. Kutalmış Yalçın katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı iş birliğindeki “Kemankeş Projesi” ile 2017 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında okçuluğa ilgi duyan profesyonel sporcuların yetiştirilmesine katkı sağlanıyor.

Projeye dâhil olarak bu alanda çalışmalarını sürdüren İran, Arnavutluk, Azerbaycan, Kosova, Saraybosna, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Katar, Polonya, Sırbistan, Beyrut, Karadağ ve Hırvatistan’dan KKTC’ye gelen uluslararası sporcular Girne’de düzenlenen “II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası”nda mücadele etti.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtını anma, hatırlatma ve genç kuşağa aktarmak amacıyla hayata geçirilen etkinliklerin ilki olan turnuvada, ön elemelerin ardından finale kalan yarışmacılar izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

-Turnuvaya 16 ülkeden 32 sporcu katıldı

Türkiye ve KKTC dâhil olmak üzere toplam 16 ülkeden 32 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda “Geleneksel Yay Kadın” ve “Geleneksel Yay Erkek” branşlarında yarışan sporculardan dereceye girenlere ödülleri, Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yalçın tarafından takdim edildi.

Turnuvaya, Polonya’dan katılan Katarzyna Zienkiwcz kadınlarda üçüncü, Bosna Hersek’ten Nasiha Hasic ikinci ve KKTC’den Hafsa Altunbaş birinci oldu.

Erkekler kategorisinde ise üçüncülüğü Bosna Hersek’ten Faruk Veledar, ikinciliği Kosova’dan Gulan Kruezi elde ederken, birinciliği Polonya’dan Andrzej Graniak kazandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, 16 farklı ülkeden KKTC’ye gelen yarışmacıların kendileri için çok değerli misafirler olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının büyük haksızlıklar ve izolasyonlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Tatar, birçok alandaki kısıtlamalarla Kıbrıs Türklerinin gelişiminin engellendiğini, tüm zorluklara rağmen halk olarak çalışmalarını her alanda ve kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi.

“Bütün mücadelemizde, anavatan Türkiye tamamıyla yanımızdadır. Bu bizim için çok değerlidir” diyen Tatar, Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı’na bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından protokol, sporcular ve halkın yoğun katılımıyla mehteran eşliğinde “Bayrak Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Girne Atatürk Anıtı’ndaki konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.

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Son Güncelleme: 18.07.2022 12:50
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