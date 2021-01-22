2 İthal, 1 yerli üründe bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 24 numuneden 22’sinin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunduğu bildirildi.

Erkan Gök’e ait armutta (Margarit) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği, ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği belirtilen açıklamada, Halil Kasap Paz. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerden 12 numuneden 11’inin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği ifade edildi.