2 İthal, 1 yerli üründe bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 24 numuneden 22’sinin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunduğu bildirildi.
Yerli ürünlerden 12 numuneden 11’inin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Mağusa sakinlerinden Serdar Öztürk’e ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği ifade edildi.