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2. Gülsin Onay Piyano Festivali 5-7 Ekim’de

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği iş birliği çerçevesinde, Türk Piyanist Verda Erman’ın anısına düzenlenecek 2. Gülsin Onay Piyano Festivali, 5-6-7 Ekim’de gerçekleştirilecek. 

23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:15
2. Gülsin Onay Piyano Festivali 5-7 Ekim’de

Etkinlik kapsamında yarışma, festival, panel, konser ve Gülsin Onay atölyeleri yer alacak. Festival, 7 Ekim 2021 Perşembe akşamı, DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, piyanist Gülsin Onay’ın KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte vereceği kapanış konseri ile sona erecek.
DAÜ’den yapılan açıklamada, KKTC’de ikinci kez gerçekleştirilecek piyano festivali ile ülkenin ve Gazimağusa kentinin kültürel yaşamına katkıda bulunulacağı ifade edildi. 
Festival ile amatör piyanistlerin çalıştıklarını sergilemesine, diğer piyanistleri dinleyerek repertuar gelişimlerini artırmasına, aldıkları eğitimin akademik ve sanatsal boyutu ile değerlendirilmesine olanak sağlanması amaçlanıyor. Festival kapsamında Piyanist Atakan Sarı da çevrim içi konser verecek.

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Ünlü Piyanist Gülsin Onay’ın canlı kapanış konseri ile son bulacak festivalde, Türkiye’den ve Kıbrıs’tan çok sayıda piyanist ve piyano eğitmeni de jüri olarak görev alacak. Yarışma ve festival sunumları çevrim içi, Gülsin Onay atölyeleri ise pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Festivalin organizasyonunu Piyanist Atakan Sarı, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koro Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay ile Yönetim Kurulu Üyesi Esra Uluçaylı gerçekleştirecek.
Festivale katılmak ve etkinliklerde yer almak isteyenler başvurularını  https://gulsinonaypiyanofestivali.emu.edu.tr linki üzerinden veya [email protected] başlıklı e-mail adresi aracılığı ile gerçekleştirebiliyor.

 

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Son Güncelleme: 23.08.2021 15:36
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