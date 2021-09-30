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19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başladı

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği “19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali” başladı. Festival yarın akşam Burcu Durmaz & LBO Konseri ile devam edecek.

30 Eylül 2021 Perşembe 12:00
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başladı

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, müzik festivali, dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da Serenad Bağcan’ın Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC CSO eşliğinde sunduğu “Zamansız Şarkılar Konseri” ile başladı.

Burcu Durmaz’ın yarın akşam solist olarak yer alacağı ve Şef Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde sunacağı konser, Bellapais Manastırı bahçesinde açık havada yer alacak. Saat 20.00’ de başlayacak konserde, “Don't worry be happy”, “Love”, “Yalnızlık senfonisi”, “Bu gece son”, “Je taime”, “Rüzgar”, “Lal”, “Part time lover”, “Mazi kalbimde yaradır”, “Aşk yeniden”, “Başıma gelenler”, “Zaman”, “Sevmek zamanı”, “La La Land” ve “Skyfall” parçaları seslendirilecek.

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Festival 5 Ekim’de, Bellapis Manastırı’nda yer alacak Soprano Burcu Uyar & Tenor Ayhan Uştuk Şan Resitali ile devam edecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı festival konserlerinin biletleri 60 TL karşılığı Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden veya online bilet olarak “biletfest.com”dan alınabilecek.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 13:44
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