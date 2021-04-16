19 Mayıs TMK’dan sosyal sorumluluk projesi: Pencerenden dışarıya bak

19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencileri ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Gelirinin ihtiyaçlı kurum veya kişilere bağışlanacağı kitap 19 Mayıs TMK Yayınları tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlandı.
Ruso Kozmetik Ltd sponsorluğunda ve Avangart Grafik Tasarım desteği ile yayımlanan kitabın iç görselleri Şule Akkuyu’ya ait. Editörlüğünü Ceyhan Özyıldız ve Fatoş Avcısoyu Ruso’nun üstlendiği Pencerenden Dışarıya Bak adlı kitabı 19 Mayıs TMK’dan ve Işık Kitabevi’nden temin etmek mümkün