“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” törenlerle kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 103’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.

“ATAM IŞIĞINLA GELECEĞE SÜRÜYORUZ”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde yarın ve Çarşamba günü “Atam, Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bölgesel bisiklet etkinlikleri düzenlenecek.

Lefkoşa’da yarın saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde başlayacak ilk etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak. Çavuşoğlu, bisiklet etkinliğinin başlamasının ardından Merkez Lefkoşa’ya geçerek “Atam, Işığınla Spor Yapıyoruz” 3x3 Basketbol etkinliğine katılacak.

Etkinlikler kapsamında çarşamba günü saat 09.30’da Gazimağusa'da Dr. Fazıl Küçük Stadyumu önünden Maraş’a, “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” adlı bölgesel bisiklet sürüşü etkinliği yapılacak. Etkinliğe, orta dereceli ve lise dengi okullar katılacak.

İskele’de aynı gün saat 09.00’da kortej yürüyüşü düzenlenecek. Bekirpaşa Lisesi önünden bando eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşü, İskele Belediyesi, Ecevit Meydanı güzergâhından devam ederek, Bekirpaşa Lisesi önünde sona erecek.

19 MAYIS’TAKİ TÖRENLER

19 Mayıs’ta törenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer alacak tören saat 09.00’da protokol sırasına anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar

göndere çekilecek.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde düzenlenecek. Öğrenciler, tören öncesinde saat 09.00’da Akkule Kapısı’ndan Zafer Anıtı’na “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş yapacak.

Öğrencilerin, Zafer Anıtı’na ulaşmasının ardından saat 09.20’de protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve cevabını okuyacak.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni Döndü Selvi’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam edecek törende, şiir de okunacak.

GİRNE

Girne Atatürk Anıtı’nda yapılacak tören saat 08.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak ve şiir de okunacak.

Girne’de okullar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla saat 17.00’de ise, Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak, Atatürk Büstü’nde sona erecek kortej yürüyüşü düzenlenecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

KTBK 49. P. Alay Komutanlığı temsilcisi ve GTMK Tarih Öğretmeni Duygu Geylan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı törende, şiirler de okunacak.

İSKELE

İskele Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını KTBK adına Hava Savunma Teğmen Özcan Sazak yapacağı törende, şiir, özdeyiş, marş, ant ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de okunacak.

Tören öncesinde saat 09.00’da, öğrenciler, bayrak ve flama ekipleri, tüm daire, kurum, kuruluş sorumluları Bekirpaşa Lisesi önünde toplanarak, kortej bando eşliğinde tören alanına yürüyecek.

LEFKE

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Lefke Gazi Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Ufuk’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı törende, şiirler de okunacak.

GEÇİTKALE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Geçitkale Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğretmeni Tayfun Gergin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı törende, şiirler de okunacak.

AKDOĞAN

Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da yer alacak tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Polatpaşa Lisesi öğretmeni Okan Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Ata’ya cevabını okumasının ardından “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” isimli oratoryo ve şiir okunmasıyla tören sona erecek.

MEHMETÇİK

Mehmetçik Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunmasının ardından tören sona erecek.