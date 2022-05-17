“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 103’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.

19 MAYIS’TAKİ TÖRENLER

19 Mayıs’ta törenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer alacak tören saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

“ATAM İZİNDEYİZ” KORTEJİ LEFKOŞA’DA YAPILACAK

Aynı gün saat 18.00’de Lefkoşa merkez okullarından öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “Atam İzindeyiz” korteji Lefkoşa’da yapılacak.

Kortej güzergahı, Lefkoşa Girne Kapısı, Atatürk Anıtı ve Dereboyu Avenue olacak.

Kortejin, Dereboyu Avenue önüne varmasının ardından saat 19.30’da Nejla Egemen (YDK Müzik Öğretmeni), “Telsim Freezone Liseler Arası Müzik Yarışması” 3’üncüsü Polatpaşa Lisesi, 2’ncisi Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 1’incisi Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde düzenlenecek. Öğrenciler, tören öncesinde saat 09.00’da Akkule Kapısı’ndan Zafer Anıtı’na “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş yapacak.

Öğrencilerin, Zafer Anıtı’na ulaşmasının ardından saat 09.20’de protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve cevabını okuyacak.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni Döndü Selvi’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam edecek törende, şiir de okunacak.

GİRNE

Girne Atatürk Anıtı’nda yapılacak tören saat 08.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak ve şiir de okunacak.

Girne’de okullar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla saat 17.00’de ise, Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak, Atatürk Büstü’nde sona erecek kortej yürüyüşü düzenlenecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

KTBK 49. P. Alay Komutanlığı temsilcisi ve GTMK Tarih Öğretmeni Duygu Geylan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı törende, şiirler de okunacak.

İSKELE

İskele Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını KTBK adına Hava Savunma Teğmen Özcan Sazak yapacağı törende, şiir, özdeyiş, marş, ant ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de okunacak.

Tören öncesinde saat 09.00’da, öğrenciler, bayrak ve flama ekipleri, tüm daire, kurum, kuruluş sorumluları Bekirpaşa Lisesi önünde toplanarak, kortej bando eşliğinde tören alanına yürüyecek.

LEFKE

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Lefke Gazi Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Ufuk’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı törende, şiirler de okunacak.

GEÇİTKALE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Geçitkale Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğretmeni Tayfun Gergin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı törende, şiirler de okunacak.

AKDOĞAN

Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da yer alacak tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Polatpaşa Lisesi öğretmeni Okan Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Ata’ya cevabını okumasının ardından “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” isimli oratoryo ve şiir okunmasıyla tören sona erecek.

MEHMETÇİK

Mehmetçik Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunmasının ardından tören sona erecek.

DEVLET PROTOKOLÜNE ZİYARETLER

Program çerçevesinde yarın ülke genelindeki okullardan öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek.

Öğrenciler, saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, saat 12.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi, saat 13.30’da Başbakan Ünal Üstel’i, saat 09.30’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü, saat 10.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu, saat 12.30’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, saat 11.30’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’yı ve yine saat 11.30’da Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret edecek. Ziyaretlerde, farklı ekipler yer alacak.

TÜRK DAĞCI SERDAR KILIÇ ÖĞRENCİLERE KONFERANS VERECEK

Etkinlikler kapsamında yarın saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, Birkan Uzun anısına ünlü Türk Dağcı Serdar Kılıç, Lefkoşa bölge okullarını temsil eden öğrencilere yönelik konferans verecek.

Gazimağusa'da saat 09.30’da ise Dr. Fazıl Küçük Stadyumu önünden Maraş’a, “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” adlı bölgesel bisiklet sürüşü etkinliği yapılacak. Etkinliğe, orta dereceli ve lise dengi okullar katılacak.

İskele’de ise saat 09.00’da kortej yürüyüşü düzenlenecek. Bekirpaşa Lisesi önünden bando eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşü, İskele Belediyesi, Ecevit Meydanı güzergâhından devam ederek, Bekirpaşa Lisesi önünde sona erecek.

BİRKAN UZUN ANISINA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Kutlamalar çerçevesinde 19 Mayıs Perşembe günü 09.00-11.00 saatleri arasında Birkan Uzun anısına “Atam, Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” adlı doğa yürüyüşü Bufavento Kalesi’nde yapılacak.

Yürüyüş, ünlü Türk Dağcı Serdar Kılıç ile birlikte Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullardan öğrenci ve öğretmenler, üniversite öğrencileri ve doğa yürüyüş kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.