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17 yaşında ölümlü kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü teminatla serbest kaldı

17 yaşında ölümlü kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü teminatla serbest kaldı

05 Temmuz 2019 Cuma 15:55
17 yaşında ölümlü kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü teminatla serbest kaldı

17 yaşında ölümkazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü teminatla serbest kaldı

3.7.19 tarihinde Nergizli köy yolu üzerinde DE.370 plakalı araç ile seyreden Nergizli köyü sakini 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Sütlüceli sağa meyilli yolda direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarla içerisine girmiş ve 3 takla attıktan sonra araç tavanı üzerinde durmuştu.

Kaza esnasında araçta yolcu olarak bulunan amca oğlu 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları aldığı yaralar sonucu hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Tutuklanan araç sürücüsü hakkında 4.7.19 tarihinde bir gün tutukluluk emri alınmıştı.

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Genç sürücü zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Müfettiş Muavini İsmail Yağız zanlının 17 yaşında ve KKTC vatandaşı olduğunu,  kazada hayatını kaybeden Hasan Kusetoğullarının 15 yaşında ve yeğeni olduğunu belirterek zanlı aleyhine ölümle neticelenen kazaya sebebiyet verme, ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç sürmek suçundan dosya tanzim edildiğini belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı avukatı Alper Dede mahkemeye hitabında kazada vefat eden şahsın zanlının amcaoğlu olduğunu belirtti. Dede sözlerine devamla zanlının 2012 yılında babasını kaybettiğini, ailece güç şartlarda hayatlarını idame ettirdiklerini, sosyal yardım dairesinin bağlamış olduğu 1600 TL ile geçinmek zorunda olduklarına ve öğrenci olduğuna değindikten sonra nakdi teminat konusunda mahkemenin adil davranması talebinde bulundu.

Önündeki şahadeti ve avukatın belirttiklerini değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak tüm kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100000’er TL şahsi kefalet imzalamaları yanında savcının talep etmiş olduğu 10000 TL nakdi teminatı da 6000 Tl olarak takdir ettikten sonra zanlının 6000 TL nakdi teminat ödemek suretiyle serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
ölümKaza
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