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163'ü yerel 178 pozitif vaka
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163'ü yerel 178 pozitif vaka

"Toplam 9857 test yapıldı, 163'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı, 271 kişi taburcu edildi"

15 Ağustos 2021 Pazar 19:09
163'ü yerel 178 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9857 olup, 163'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 271 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 163 kişi ise yerel vakadır.

66 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-17/ Gönyeli-17/ K.Kaymaklı-6/ Dereboyu-1/ Akıncılar-1/ Minareliköy-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-3 / Hamitköy-4 / Haspolat-2/ Değirmenlik-1/ Göçmenköy-3 / Ortaköy-8 / Marmara-1

Girne

Girne Merkez-18 / Taşkent-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-4/ Alsancak-4/ Karşıyaka-1/ Doğanköy-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Ozanköy-1/ Lapta-4

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-24 / Çanakkale-2/ Sakarya-4/ Karakol-1/ Paşaköy-1/ Serdarlı-1/ Türkmenköy-1/ Gülseren-1/ İnönü-1/ Köprü Köyü-1/ Anadolu-2/ Maraş-2/ Ulukışla-1/ Beyarmudu-3/ Yeniboğaziçi-4

İskele

Ardahan-1/ Ötüken-1/ Yenierenköy-1

Güzelyurt

Yayla Köyü-1

Lefke

Gemikonağı-1

15 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9857

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 163

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 271

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.184.888

Toplam Vaka Sayısı: 13.666

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.803

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1820

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1665

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 74

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 124

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 336

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2805

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 36.034

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