15 Yaşındaki Kızı Taciz Etti!

Evrim Kamalı

Girne’de dolmuşta 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu belirtilen Pakistanlı 27 yaşındaki M.U. mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Tosun, zanlının saat 17.00 sıralarında Girne-Lapta arasında sefer yapan dolmuşta 15 yaşındaki kızın yanına geçerek oturduğunu, daha sonra bacağını onun bacağına defalarca sürterek, göz kırparak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis, kız çocuğunun yolda giderken annesine mesaj attığını, annesinin gelerek kızını duraktan aldığını söyledi. Polis, ilk şikâyetin yapıldığı şahsın kızın annesi olduğunu ifade etti. Tosun, zanlının tutuklandığını, çocuğun cinsel istismarı suçundan aleyhine dava okunduğunu, ifadesinde suçunu kabul eden zanlının dava tebliğinde kabul etmediğini bildirdi. Polis, Pakistan uyruklu olan zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu ancak güçlü bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.