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15 yaşındaki çocuğun üzerine kale devrildi!

Polis, Gazimağusa'da 15 yaşındaki Cahit Ahmet Cangün arkadaşları ile futbol oynadığı esnada, gol sevinci yaşamak isterken, kalenin üst direğine asılıp kalenin öne doğru devrilmesi sonucu adı edilenin yere düşerek yaralandığını açıkladı.

08 Kasım 2022 Salı 10:23
15 yaşındaki çocuğun üzerine kale devrildi!

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında Gazimağusa’da bir futbol sahası içerisinde, 15 yaşındaki Cahit Ahmet Cangün arkadaşları ile futbol oynadığı esnada, gol sevinci yaşamak isterken, kalenin üst direğine asılıp kalenin öne doğru devrilmesi sonucu adı edilen yere düşerek yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, çocuk yoğun bakım servisine müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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