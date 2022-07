15 Bin TL üstü maaş alan kamu çalışanına yüzde 20 kesinti yapılacak!

Aylık her türlü net maaş, 13.’cümaaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000 TL (On Beş bin TürkLirası) ve altında olan kişiler den herhangi bir kesinti yapılmayacak, her türlü maaş, 13.’cü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödeme ile emekli maaşlarını aynen almaya devame deceklerdir.

Aylık her türlü net maaş, 13.’cü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.001 TL (On Beş bin birTürkLirası) ve üzerinde olan kişilerden %20 oranında kesinti yapılacak ancak yapılan bu kesinti sonucunda aylık her türlü net maaş, 13.’cü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000 TL’nın (Beş bin TürkLirası) altında gerçekleşmesi durumunda, her türlü net maaş, 13.’cümaaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 15.000TL (Beş bin Türk Lirası) olarak ödenecektir. Bütçe olanakları çerçevesinde ileride kesinti yapılan gerçek kişilere Aralık 2023 ayı sonuna kadar yapılacak olan kesintiler geri ödenecektir.