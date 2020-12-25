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13. Maaşlar bugün ödeniyor

42 Bin kişiye 360 milyon TL ödeme yapılacak..

25 Aralık 2020 Cuma 14:30
13. Maaşlar bugün ödeniyor
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Kamudan maaş alanların 13’üncü maaşları bugün ödeniyor. Maliye Bakanlığı 13’üncü maaşlar için 42 bin civarında kişiye 360 milyon TL ödeyecek. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. maaş ödemelerinin bugün itibariyle gerçekleştirileceğini söyledi. Oğuz, 13. maaşlarla ilgili 360 milyon TL’lik ödeme mükellefiyetleri bulunduğunu vurgulayarak, 42 bin kişinin devletten maaş alma hakkı kazandığını belirtti.

“ Aralık mükellefiyeti 420 milyon TL"

Aralık ayı mükellefiyetlerinin ise yaklaşık 420 milyon TL olduğunu dile getiren Oğuz, Aralık maaşlarının ödenmesiyle ilgili bir problemlerinin olmadığını, pazartesi günü hesaplarına paranın yatırılmasının ardından ödemelerde sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. maaşın hak olduğunu vurguladı ve kamunun esas amacının da devletin vatandaşa karşı mükellefiyetini yerine getirmek olduğunu belirtti.

“Kamu-özel uçurumunu kapatma hedefi başarılamadı"

Kamu çalışanlarının ülkede hedef yapılmasını doğru bulmadığını, bunun kamu çalışanlarının hakkı olduğunu vurgulayan Oğuz, hükümetlerin yıllarca kamu-özel arasındaki uçurumu kapatma hedefinde olduklarını fakat bugüne kadar başarılamadığını belirtti.

"Çalışma Bakanlığı'na 100 milyon TL'lik kaynak aktarılıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme mükellefiyetinde olduğu özel sektörün beklediği 1500 TL’lik ödemeler bulunduğunu da anımsatan Oğuz, Maliye olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kaynak aktarımı gerektiğini ve yapılan çalışma neticesinde 100 milyon TL kaynağın ayrılarak bu bakanlığa aktarılacağını kaydetti.

Türkiye'den kaynağın Maliye bölümünün Pazartesi akşamına kadar gelmesi bekleniyor

Başbakan Ersan Saner’in Türkiye ziyaretinden sonra Türkiye’den gelecek kaynakla ilgili rakamların dün TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da imzalaması neticesinden resmiyet kazandığını söyleyen Oğuz, kaynağın Pazartesi akşamına kadar da Maliye ile ilgili bölümünün hesaplara aktarılmasının beklendiğini belirtti.

"Yerel iş gücünün destekleme kalemi de var"

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Oğuz, Türkiye’den aktarılan mali kaynakta 13. maaş ödemelerinin yanı sıra Covid desteği adı altında “yerel iş gücünü destekleme” kalemi ile savunma bütçesinin de olduğunu dile getirdi.

Covid-19 salgınından dolayı ülke gelirlerin azalmasının yanında giderlerinin de arttığını dile getiren Oğuz, Maliye Bakanı olarak, özel sektörün yaşadığı sorunları bildiğini ve hükümet olarak açılım yapmak zorunda olduklarını söyleyerek, sektörlerin yeniden ayağa kalkması çalışmaları da yapılacağını vurguladı.

“Özel sektörü destekleyici açılımlar yapılacak"

2021’in ortalarına doğru ekonomide hareketlenme ve gelişme beklediklerini dile getiren Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın vatandaşın mükellefiyetlerini kolaylaştırıcı bazı tedbirlerin uzatılması ve özel sektörü destekleyici açılımlar yapacağını söyledi.

Ülkenin sağlık alanında büyük bir sınav verdiğini, bu sınavla beraber alınan tedbirlerin uygulanması gerektiğini dile getiren Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın sorumluklarını halkı adına yerine getireceğini kaydetti.

Amaçlarının hakkaniyet ve adaletli sistem uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu belirten Oğuz, Maliye’nin gelirlerinin artması yönünde çalışmaların üzerinde de ciddiyetle durulacağını belirtti.

2021 Bütçesi 10 milyar 140 milyon TL

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde onaylanan 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkında da bilgi verdi.

2021 bütçesinin 10 milyar 140 milyon TL olarak Meclis’e sunulduğunu dile getiren Oğuz, bu bütçe içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 2.5 milyar TL’lik yardım öngörüsünün de yer aldığını vurguladı.

Oğuz, 2.5 milyarın 750 milyon TL’sinin savunma, 600 milyon TL’sinin altyapı ve reel sektör, 1 milyar 150 milyon TL’sinin de krediler olduğunu söyledi.

Yerel kaynaklara ayrılan yatırım miktarı artı

Oğuz ayrıca, bütçe açığına rağmen bu yıl yerel kaynaklara yatırımların 220 milyon TL’den 350 milyon TL’ye çıkarıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
13. MaaşlarDursun Oğuz
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