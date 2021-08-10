106'sı yerel 129 pozitif vaka

"Toplam 20.241 test yapıldı, 106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlandı, 143 kişi taburcu edildi" Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.241 olup, 106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlanmış, 143 kişi taburcu edilmiştir. 6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 106 kişi ise yerel vakadır. 41 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Lefkoşa Merkez-5 / Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ K.kaymaklı-3/ Arapahmet-1 / Yenişehir-1/ Yenicami-1/ Yenikent-3/ Dumlupınar-1/ Kızılbaş-3/ Marmara-1/ Haspolat-2/ Metehan-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-8 / Ortaköy-4 / Haspolat-3 Girne Girne Merkez-29 / Ağırdağ-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Lapta-2 Gazimağusa Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Baykal-1/ Maraş-1 İskele İskele Merkez-2 / Turnalar-1 Güzelyurt Güzelyurt Merkez-4 / Zümrütköy-2 10 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.241 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 129 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 Yerel Vaka Sayısı: 106 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 143 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.111.870 Toplam Vaka Sayısı: 12.804 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.153 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1609 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1469 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3869 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 275 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 452 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2592 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.397