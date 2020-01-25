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10 kiloluk dolu tüp çalan kişi tutuklandı

Kaliland bölgesinde, P.K’ ye ait bir adet mavi renk 10 kiloluk dolu tüpü giriş kapısının önünden çaldı..

10 kiloluk dolu tüp çalan kişi tutuklandı

Kaliland bölgesinde, P.K’ ye ait bir adet mavi renk 10 kiloluk dolu tüpü giriş kapısının önünden çaldı..

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:45
10 kiloluk dolu tüp çalan kişi tutuklandı

24.1.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’ da, Kaliland bölgesinde, P.K’ ye ait bir adet mavi renk 10 kiloluk dolu tüpü giriş kapısının önünden sirkat eden Hasan Onur Yumuşak (E-30) şikâyet üzerine polis tarafından tutuklanarak bahse konu tüp’ e emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 25.1.20 tarihinde sirkat suçu ile ilgili olarak ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır olan savcı Hasan Çaltılı ilk tanık olarak polis memuru Kemal Onbaşı’ yı tanık kürsüsüne çağırdı.

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Polis memuru Onbaşı vermiş olduğu yeminli şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Onbaşı şahadetinde, 24.1.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’da, Kaliland bölgesinde müştekinin ikamet ettiği adreste giriş kapısı önünde bulunan 1 adet mavi renk 10 kiloluk gaz tüpünün zanlı tarafından sirkat edildiğini aktardı. Adı edilenin derdest emri gereği tutuklandığını ve bahse konu tüpün emare olarak alındığını belirten Onbaşı, Gazimağusa bölgesinde faili meçhul 7 adet tüp hırsızlığı meselesi bulunduğunu belirtti.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğine değinen Onbaşı, faili meçhul meselelerin de araştırılmasını sağlamak maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlı yargıç tarafından kendisine verilen söz hakkı karşısında verdiği cevapta; “ ben başka tüp çalmadım. Geçmişimi araştırıp beni temize çıkaracakları için 3 gün değil 5 güne dahi razıyım “ diyerek tutukluluğuna itirazda bulunmadı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Cantaş zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Tüp Hırsızlığı
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