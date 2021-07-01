1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi

09.00-Kabotaj Bayramı nedeniyle, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Girne’de Atatürk Anıtı önünde törenler düzenlenecek.
09.30- Güç-Sen, Lefkoşa Gümrük Şubesi-Sanayi Bölgesi önünde, “Özel Jet krizi” başlıklı basın açıklaması yapacak.
10.00-KTSO Mağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde (DAÜ yanı eski Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzeri) Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde tüm bölgeyi kapsayan temizlik çalışması başlatacak.
15.00-Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabulünün ardından Çavuşoğlu ile ortak basın açıklaması yapacak.
19.00-İş Kadınları Derneği’nin Telsim iş birliğinde düzenlediği "Yılın Kadın Girişimcileri” ödül töreni 10. kez gerçekleştirilecek. (Grand Pasha Otel-Lefkoşa)
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