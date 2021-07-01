banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dostluk var mı?
Dostluk var mı?
Nisap ve Nasip
Nisap ve Nasip
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi...
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
22'si yerel 32 vaka
Kapat

1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi

09.00-Kabotaj Bayramı nedeniyle, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Girne’de Atatürk Anıtı önünde törenler düzenlenecek.

01 Temmuz 2021 Perşembe 08:45
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner337

09.00-Kabotaj Bayramı nedeniyle, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Girne’de Atatürk Anıtı önünde törenler düzenlenecek.

09.30- Güç-Sen, Lefkoşa Gümrük Şubesi-Sanayi Bölgesi önünde, “Özel Jet krizi” başlıklı basın açıklaması yapacak.                                                                                                     

10.00-KTSO Mağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde (DAÜ yanı eski Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzeri) Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde tüm bölgeyi kapsayan temizlik çalışması başlatacak.

banner341
12.00-Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde geliştirilen “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi” Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenecek basın toplantısı ile tanıtılacak.

15.00-Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabulünün ardından Çavuşoğlu ile ortak basın açıklaması yapacak.

19.00-İş Kadınları Derneği’nin Telsim iş birliğinde düzenlediği "Yılın Kadın Girişimcileri” ödül töreni 10. kez gerçekleştirilecek. (Grand Pasha Otel-Lefkoşa)

***

banner360
Son Güncelleme: 30.06.2021 20:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraka 20. yıl etkinlikleri “Şikago Yedilisi’nin Yargılanması” filmiyle başlıyor
Baraka 20. yıl etkinlikleri “Şikago Yedilisi’nin Yargılanması” filmiyle başlıyor
Salih Çakmak hayatını kaybetti
Salih Çakmak hayatını kaybetti
Başbakan Saner antrenörleri kabul etti
Başbakan Saner antrenörleri kabul etti
Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan çocuk yuvasında tören düzenledi
Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan çocuk yuvasında tören düzenledi
Dostluk var mı?
Dostluk var mı?
Nisap ve Nasip
Nisap ve Nasip
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün akşam KKTC'ye geldi
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün akşam KKTC'ye geldi
Hava durumu
Hava durumu
Yaşam mücadelesini kaybetti
Yaşam mücadelesini kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim