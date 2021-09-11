1'i bebek 3 kişi yaralandı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARABA TAMAMEN YANARKEN 3 DE SERVİ AĞACI YANDI.. BİR BUÇUK YAŞINDAKİ BEBEK DE YARALI
Alayköy yolunda bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı; kazada biri bir buçuk yaşındaki bebek olmak üzere üç kişi yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan araç ve civardaki 3 servi ağacı da yandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza saat 14.30’da oldu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevim Aygüner ile araçta yolcu olarak bulunan Fidan Aygüner (K-54) ve Mahmut Efe Göçer (E-1,5) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangın sonucu 3 servi ağacı ve yol kenarındaki kutu otlar da yandı.
Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.