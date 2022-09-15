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1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi Fotoğraflamakla Suçlanan Kıbrıslı Rum Zanlı A.S. Bugün Askeri Mahkeme'ye Çıkarıldı

1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi Fotoğraflamakla Suçlanan Kıbrıslı Rum Zanlı A.s. Bugün Askeri Mahkeme'ye Çıkarıldı

15 Eylül 2022 Perşembe 16:30
1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi Fotoğraflamakla Suçlanan Kıbrıslı Rum Zanlı A.S. Bugün Askeri Mahkeme'ye Çıkarıldı

A.S’nin davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına karar verildi

Polili: “Zanlı aleyhine getirilen herhangi bir casusluk suçlaması yok”

1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflamakla suçlanan Kıbrıslı Rum zanlı A.S.’nin, davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına karar verildi.

Hakkındaki "1. derece askeri yasak bölgenin fotoğraflanması” suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum A.S., bugün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Askeri Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasına karar verdi.  

Askeri Mahkeme’de Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda görüşülen davada Tahkikat Memuru Murat Ergün, zanlının cep telefonuyla 1. derece askeri yasak bölge ilan edilen 5 farklı bölgeyi fotoğrafladığını, elinde biri askeri bölge olan Google’da işaretlenmiş 2 harita olduğunu, ayrıca zanlıya ait fotoğraf makinesi, GPS cihazı, ses kayıt cihazı ve ses kayıtlarıyla birlikte, hafıza kartlarında 75 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alındığını anlattı.

Ergün, tahkikatın tamamladığını belirterek, fotoğrafların çekildiği yerlerde gerekli incelemelerin yapıldığını, zanlının gönüllü olarak sözlü ifadesinin alındığını belirterek, zanlının Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir iş yeri ve ailesi bulunmadığını, 1. derece askeri bölgeyi fotoğraflamanın 5 yıl hapis gerektiren bir suç olduğunu mahkemeye aktardı.

-Tokay

Savcı Doğa Tokay da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan zanlının kaçabilme ihtimali bulunduğunu, 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflamanın ağır bir suç olduğunu söyleyerek, zanlının Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını talep etti.  

-Polili

Zanlı avukatı Öncel Polili de, savcının talebine itirazları bulunmadığını belirterek, tahkikat memuru Murat Ergün’e zanlının sözlü itirafını beyan ettiği gün ve fotoğrafların çekildiği yerleri gösterirken neden avukatının bulunmadığını sordu.

Polili, zanlının tutuklu bulunduğu sırada sağlık sıkıntıları yaşadığını belirterek, tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesini talep etti.

-Hacımulla

Tarafları dinleyen Yargıç Hazal Hacımulla ise, 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflamaktan suçlanan Kıbrıslı Rum zanlı A.S.’nin davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevinde tutuklu  kalmasına karar verildi.

Hacımulla ayrıca, zanlının Merkezi Cezaevi'ne gönderilmeden tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesini emretti.

Mahkemede huzurunda yemin eden tercüman, zanlı A.S.’ye mahkemede konuşulanları aktardı.  

A.S.’nin Askeri Mahkeme’de görüşülen davasını, Güney Kıbrıs’tan ailesi, arkadaşları ve barış aktivistlerinden oluşan grup da izledi.

-Polili basına açıklama yaptı

Mahkeme sonrasında basına açıklamalarda bulunan zanlının Avukatı Öncel Polili, davanın tahkikatının tamamlandığını ve zanlı A.S.’ye getirilen tek suçlamanın “1. derece askeri yasak bölge” olan 5 bölgeyi fotoğraflamak olduğunu belirterek, zanlı aleyhine getirilen herhangi bir casusluk suçlaması bulunmadığını vurguladı.

Polili, bununla birlikte zanlı aleyhine getirilen “2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması” suçlamasının ise İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam edeceğini, davanın büyük ihtimalle Salı günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 15.09.2022 16:38
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