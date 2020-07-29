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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinlikleri bugün yapılıyor.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:15
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinlikleri bugün yapılıyor.

Bu sabah saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda ardından da Şehitler Anıtı’nda çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Törenlere Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri ile diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı, saygı duruşu, İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesini, Tuğgeneral Altan Er’in anıt özel defterini imzalaması izledi.

Yüzbaşı Kâzım Küçükaltan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

KÜÇÜKALTAN

Küçükaltan konuşmasında 1 Ağustos’u “Barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadele” olarak özetledi ve GKK’nın Adada Türk bayrağını sonsuza dek dalgalandıracağını, Kıbrıs Türkü’nün varlığını sonsuza dek koruyacağını söyledi.

ER

GKK Komutanı Tuğgeneral Er, Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk; Kıbrıs’ın Fethinin 449’uncu, TMT’nin 62’nci ve GKK’nın 44’üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Kahraman Kıbrıs Türkü manevi mirasınız olan ilke ve inkılaplarınızdan aldığı ışıkla çağdaş medeniyet yolunda akıl ve bilimden ayrılmadan yürümeye devam etmektedir.

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GKK olarak bizler gösterdiğiniz hedefe ulaşmak için sizin ışığınızla ilerlemekteyiz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her zaman canımızı seve seve feda etmeye hazırız. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene!’

Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”

ŞEHİTLER ANITINDAKİ TÖREN

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er anıt özel defterini imzaladı.

Er, Anıt Özel Defterine şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz; Kıbrıs’ın Fethinin 449’uncu, TMT’nin 62’nci ve GKK’nın  44’üncü kuruluş yıldönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.

Sizler, bağımsızlığımızın timsali olan bayrağımızı göklerden indirtmemek ve bu toprakları vatan yapmak uğruna canlarınızı seve seve feda ettiniz. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’. Bizler, asil kanlarınızla suladığınız bu vatan topraklarına sahip çıkarak sizlerin adını unutturmayacağız.

GKK olarak, sizlerin vermiş olduğu zorlu fakat onurlu mücadele sonucu kazanılan bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün daima bekçisi olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”

MUKAVEMET KOŞULARINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Şehitler Anıtındaki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde Mukavemet Koşularında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Son Güncelleme: 29.07.2020 11:29
Anahtar Kelimeler:
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
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