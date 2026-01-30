Emtia piyasasında geçen yıldan bu yana sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

Gümüşün ons fiyatı 7 Ocak haftasını 79,90 dolardan kapatmıştı. Dün 120 doları aşan ons gümüş fiyatı rekor üstüne rekor kırmıştı.

Altınla birlikte gümüş fiyatları da bugün sert düştü. An itibarıyla (12.35) yüzde 12,33 düşen ons gümüş fiyatı 101,4010 dolara geriledi. Gram gümüş de 142 liraya kadar düştü.

ABD’de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan karışık sinyaller varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici.

Analistler yurt dışında Almanya ve Euro Bölgesi’nde işsizlik oranıyla büyüme verilerinin, ABD’de ise Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) piyasaların odağında yer alacağını söyledi.

Gram gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram gümüşün Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram gümüş değerini veriyor.