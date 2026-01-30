Değerli metalin ons fiyatı, ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasının ardından bugün yatırımcılardan gelen kâr satışlarıyla yüzde 7’den fazla değer kaybederek 5 bin doların altını gördü. Ons altın an itibarıyla (13:07) 5.027,67 dolar.

Dün 7.811,090 liraya kadar çıkan gram altınsa bugün 7.017,012 liraya kadar düştü.

Yeni yılın ilk gününe 4 bin 321 dolardan başlayan ons altın, dün 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ons altın yıl başından bu yana yaklaşık 600 dolar değer kazandı.

Değerli metalin ons fiyatı ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, düşen enflasyon oranıyla agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, zayıflayan ABD dolarından kaynaklanan güvenli liman talebi ve güçlü ETF girişlerinin etkisiyle geçen yıl yüzde 65’in üzerinde değer kazanmıştı.

Analistler altında bugünkü düşüşün ana nedenini yatırımcıların rekor seviyelerden kar satışları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı olarak Kevin Warsh’ı cuma açıklayacağına dair spekülasyonları gösterdi.

Piyasaların ‘daha şahin’ bir Fed başkanının faiz oranlarını daha yüksek seviyelerde tutabileceği endişesiyle sarsıldığını belirten analistler, bunun doları güçlendirdiğini ve altın-gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azalttığını kaydetti.

Analistler bu ortamda altının geleneksel bir güvenli liman varlığı olmaktan ziyade, yatırımcılar için bir likidite kaynağı olarak kullanıldığını hatırlattı.