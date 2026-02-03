Dün gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 3,9 azalarak 6 bin 514 liradan kapatmıştı.
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın an itibarıyla (10.23) yüzde 4,93 artışla 6 bin 824,40 lira seviyesine çıktı. Altın fiyatları şöyle:
- Çeyrek altın: 11.165,24 lira
- Ons altın: 4.884,70 dolar
Ons gümüş fiyatı da yüzde 8,47 yükselişle 85,99 dolara çıktı.
Avro Bölgesi bankaları, şirketlerin kredi talebinin ilk çeyrekte artmasını bekliyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına Kevin Warsh’ı aday göstermesinin ardından değerli metaller sert şekilde düşmüştü.