GÜMRÜKTEN BÜYÜK OPERASYON

KKTC Maliye Bakanlığına bağlı Gümrük Müdürlüğü yollarda hergeçen gün artan gümrüksüz arabalara karşı büyük bir operasyon başlattı. Ülke genelinde artan oto galeri ve antrepo sayısına paralel olarak yollarda çoğalan TR plakalı, oto galeri isimli plakalı ve yabancı plakalı arabalara karşı operasyon başlatan gümrük müdürlüğü yaşadığı olarak yollarda seyreden araçlara hem ceza uygulamaya hem de arabaları gümrüğe çekmeye başladı.

Gazetemizin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müdürlüğü yollarda gezen yasadışı arabalara karşı hiç müsamaha göstermeyecek ve çok ciddi yaptırımlar uygulayacak.