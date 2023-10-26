Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan alınan ancak gümrüğe beyan edilmeyen 4 traktör lastiğini işyerine taşırken tutuklanan Recep Gürdağ bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Ekim 2023 tarihinde Akıncılar'da Recep Gürdağ’ın kullanımında bulunan HJ 254 plakalı Isuzu Kamyonet ile Güney Kıbrıs’tan gümrüğe beyan edilmeyen ithali yasaklanmış Ascenso marka 2 adet traktör ön lastiği ile 2 adet arka lastiklerini tasarrufuna alarak Aslanköy'de bulunan Recep Gürdağ Lastikçi isimli işyerine götürdüğü esnada bir polis ekibi tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, lastiklerin emare alındığını belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında tanımadığı bir kişinin kendisine gelerek, “Akıncılar'da köyün girişinde lastiklerim var, alır mısın? Sonra gelip alayım” dediğini belirttiğini mahkemeye aktardı. Kuşak, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı ise traktör lastiklerinin ithalinin yasak olmadığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.