Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün verilen özgürlük mücadelesinin en önemli kişilerinden olduğunu belirtti.

Aziz Gülbahar Dr. Küçük’ün 41’nci ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, egemen devlet noktasından geri adım atılamayacağını belirtti.

Gülbahar mesajında, “Kıbrıs Türk halkı bugünlere milli ve dini kimliğine, egemenliğine, özgürlüğüne sahip çıkarak, kahramanca bir mücadele ile gelmiştir. Bu mücadelenin en önemli kişilerinden biri hiç kuşkusuz Dr. Fazıl Küçük’tür” dedi

Kıbrıs Rum Yönetiminin silahlanması, Kıbrıs Türkü'nün haklarını yok etmeye ve Kıbrıs Türkü'nü güvenlikten mahrum bırakmaya çalıştığına dikkat çeken Gülbahar, "Bunlar göstermektedir ki Doktor Fazıl Küçük’ün bizlere bıraktığı milli dava, özgürlük, egemenlik mücadelemiz devam ettirilmelidir" dedi.

Kıbrıs Rum tarafının federal çözümü, Kıbrıs Türkünün egemenliğini ve güvenliğini kaldırmak, Türkiye ile bağlarını koparmanın aracı olarak gördüğünü belirten Gülbahar, “Buna imkan verecek bir tutum içine girmek milli davaya , Kıbrıs Türk Halkı’na vurulacak bir darbedir. Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet ve şükranla anıyor, açtığı yoldan kararlılıkla ilerleyeceğimize, anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz” dedi.