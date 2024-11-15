Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs adasında, egemen, özgür, güven içinde yaşama isteğinin siyasal ifadesi" olduğunu vurguladı.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülbahar, Atatürkçü Kıbrıs Türkü’nün uzun süren bir varoluş ve özgürlük mücadelesi sonucu 15 Kasım 1983’te bağımsızlık ilan etmesinin tarihi açıdan bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti.

Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü azınlık durumuna düşürme, Türkiye’yi Kıbrıs’tan tamamen çıkarma, Kıbrıs Türkü’nü güvencesiz bırakma niyeti ordayken federal çözüm arayışının canlandırılması çalışmalarının kabul edilmez olduğunu dile getiren Gülbahar, “hala federal çözüm olacağını savunan kim isterse olsun hatalıdır, Kıbrıs Türkü’nün gerçek çıkarlarını göz ardı etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yapılması gerekenin Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olma çabalarını yoğunlaştırarak tanınma yolundan ilerlemek olduğunu kaydeden Gülbahar, “Yapılması gereken iç sıkıntılarımızı aşmak, Cumhuriyet Meclisimizi etkin olarak çalıştırmak, özel sektörün önünü açarak ekonomimizi daha ileri noktalara taşımak, kamu yönetimini halkımızı memnun edecek şekilde verimli hale getirerek, devletimizi şaibesiz yönetmek, Anavatan Türkiye ve Türk dünyası ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmektir.” dedi.

Güçlü ekonomik, sosyal yapıya sahip, dünyadaki görünürlük ve kabul edilirliği artan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, halkın asla uzak durmadığı, samimiyetle talep ettiği Kıbrıs’taki iki Devlet arasında bir anlaşma olasılığını da artıracağına dikkat çeken Gülbahar sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutlar, KKTC Devleti olgusunu borçlu olduğumuz, aramızda olmayan tüm liderlerimizi, kardeşlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize, tüm yöneticilerimize kahraman Güvenlik Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, halkımıza en derin saygı ve sevgilerimizi sunarız.”