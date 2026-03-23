Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), "hükümetin, 'ekonomik tedbir' adı altında çalışanlar ve emeklilerden kesinti yapmasının kabul edilebilir olmadığı" görüşünü ifade ederek, “Hayat pahalılığı kesintisi milletvekili ve üst kademeye uygulanmalı” dedi.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yazılı açıklama yaparak, hükümetin ekonomik tedbir paketine karşı önerilerini sıraladı.

Hükümetin önerdiği, üç aylık hayat pahalılığının maaşlara yansıtılıp, dokuz ay boyunca artış yapılmaması önerisinin milletvekili, bakan, bürokrat, dış temsilcilikler ve üst kademe yöneticilere uygulanması gerektiğini belirten Kanatlı, , parlamentoda temsil edilen partilere yapılan yardımların da yüzde 50 oranında azaltılması gerektiğini kaydetti.

Kanatlı, hane halkı yardımlarının sayıştay tarafından denetlenmesi, vergi disiplini sağlanması, zarar gösterip, vergi ödemeyen sermaye sahiplerinin yeniden incelemeye alınıp, özellikle büyük sermaye sahibi şirketlerin, vergi ve hesap hareketleri kontrol edilmesi gerektiğini de ifade etti.

Kanatlı, hükümetin, Ocak 2027'ye kadar hiçbir vergi affı, gümrük indirimi, kur sabitleme yapmayacağını, tarım, hayvancılık dışında teşvik ve hibeleri durdurduğunu da açıklaması gerektiğini de savundu.